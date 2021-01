18 ene 2021

¿Todavía no tienes un conjunto de punto en tu armario? Pues estás tardando y si todavía no te has decido por uno o no te convencen, cuando veas este tan ideal de Parfois vas a cambiar por completo de opinión. Y aunque hace unos días encontramos este con falda de H&M muy barato y este Primark muy cómodo y favorecedor, ha sido el de Lucía Bárcena el que nos ha robado el corazón.

"Look favorito para plan de sábado en casa. Juegos de mesa, poner orden en los álbumes de fotos, maratón de series, palomitas...", escribió la influencer en su perfil de Instagram junto a unas imágenes en las que aparece luciendo un estilismo que nos encanta también para salir por lo bonito que es.

Lucía lleva un conjunto de punto en color gris formado por un pantalón y un chaleco de Parfois. Los pantalones son un modelo ideal de talle alto y de corte ancho que cuestan 25.99 euros y que la única pega que tienen es que son talla única, por lo que no hay mucha versatilidad en cuanto tipos de cuerpo.

El chaleco, por su parte, es un diseño no muy largo de corte normal y con cuello pico que cuesta 22,99 euros. También es talla única y aunque Lucía lo combinó con los pantalones anteriores, su parte de abajo real son unos shorts de punto ideales para cuando lleguen las buenas temperaturas.

La influencer añadió una camisa de rayas en azul y blanco y unas zapatillas New Balence para completar un look. Una manera de dar un toque más arreglado a este conjunto que ya hemos añadido a nuestra wishlist.