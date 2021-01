19 ene 2021

Sabemos que tienes más que claro que el chaleco es la prenda con más éxito de la temporada. Sin embargo, no podemos dejar de destacar looks que arrasan con chalecos de todo tipo. Porque cada vez son más las firmas que se unen a esta tendencia, y no solo con los de punto como este de Uterqüe a conjunto con una falda o este con hombreras que acaba de llegar a tienda, sino también con modelos de otros tejidos y cortes. Y Laura Matamoros no ha podido resistirse a uno de ellos combinándolo en un look al que le hemos dado un diez.

El look de Laura Matamoros. pinit

Laura escogió para la parte superior de su look y como absoluto protagonista, un chaleco corto de franela confeccionado con lana en color negro. Un modelo de cuello en pico y cierre de botones con lazo entrehojado en pinza en la parte posterior, que forma parte de las rebajas de Massimo Dutti. Costaba 59,95 y ahora puedes hacerte con él por 39,95 euros.

El chaleco negor de Massimo Dutti. pinit

Un chaleco que combinó con una blusa blanca con volantes en el escote en forma de pico, también de Massimo Dutti, pero que ya está agotadísima. Ideal, ¿verdad? Pues nos encanta aún más como Laura ha dado ese toque más casual al añadir unos pantalones vaqueros de Zara que sientan de maravilla.

Los pantalones vaqueros de Zara.. pinit

En concreto, escogió el famoso modelo Marine Straight de Zara tipo culotte que, temporada tras temporada, sigue siendo un éxito y que este 2021 ha llegado también en este azul vaquero ideal y muy combinable. Cuesta 29,95 euros y está disponible en todas las tallas. Promete ser el básico que vas a ver hasta la saciedad esta temporada y la influencer ha demostrado que sienta de lujo. Amor por este look que vamos a copiarle ya de ya.