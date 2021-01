22 ene 2021

Amiga, quien avisa no es traidor. Y este vestido que acabamos de fichar en la web de Primark prometer ser todo un éxito por varios motivos y entre ellos está su precio baratísimo. Porque sí, está más que confirmado que no hace falta gastar muchísimo para ir ideal y si no, que se lo pregunten a Dafne Fernández que ha triunfado con este vestido de C&A de 12 euros. Sin embargo, Primark es la marca que mejor desafía a los precios bajos del mercado y donde puedes encontrar los mejores chollos y este vestido nuevo es todo un ejemplo.





Se trata de un vestido que han incluido ahora en la web del gigante británico y que, aunque no tenga venta online, podrás encontrar seguro en cualquier tienda física de la marca. Es un modelo corto y de tacto suave, que lleva la manga larga, el cuerpo ajustado con cuello subido y la falda de vuelo. Tiene la cintura ajustada para marcar la figura y un corte fluido en la parte inferior que lo disimula todo y sienta de lujo, tengas la silueta que tengas.

El vestido está protagonizado por un bonito estampado de 'animal print' en color blanco y negro que tiene su punto original, pero no se sale esas dos tonalidades básicas que pegan con todo. Además, es una prenda que puedes usar en un sinfín de ocasiones, dependiendo siempre de cómo la combines. Por que sí, la puedes llevar con unas zapatillas blancas, con botas, medias y una chaqueta de punto en invierno y hasta con sandalias en una noche de verano.

Puedes hacerlo con complementos negros -como un cinturón para marcar aún más la silueta- si no quieres arriesgar demasiado, pero también puedes añadir un zapato rojo y apostar por esta combinación de colores que nunca falla. ¿Lo mejor? Que cuesta tan solo 8 euros. Un chollo de esos que no pensamos dejar escapara. ¿Y tú?