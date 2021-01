28 ene 2021

Esta temporada el mono ha llegado en tejido de punto adaptándose a la tendencia 'comfy' que ha protagonizado el último año. Este de Mango, por ejemplo, sienta como un guante. Sin embargo, las nuevas colecciones ya están apuntando a la primavera y están sacando modelos más coloridos aptos para las buenas temperaturas. Violeta Mangriñán, que hace unos meses triunfaba con este rojo de Zara, no ha podido resistirse a otro que está arrasando en Instagram.

Se trata de un mono corto combinado formado por dos partes. La primera es un peto de tirantes en tejido tweed y en color verde y blanco. La segunda es una falsa camisa blanca que va colocada debajo con un cuello de solapa XL y unas mangas abullonadas. Tiene el bajo desfelcado, bolsillos en la parte frontal y lleva un cinturón negro de hebilla metálica para marcar la cintura. Cuesta 39,95 euros y está disponible desde la tal XS a la XL.

Ideal, ¿verdad? Violeta lo combinó con complementos negros añadiendo unas botas de tacón y caña XL por encima de la rodilla y un bolso a juego -además del abrigo-. Pero parece que Vioelta no ha sido la única en fichar esta prenda de la nueva colección de Zara, ya que es un look que hemos visto ya a varias influencers y que está triunfando. Y no nos extraña, porque es súper original y perfecto para cuando suban un poco las temperaturas. ¡Lo queremos!