15 sep 2020

Hay una manera de acabar el verano por todo lo alto y es completando tu armario con prendas ponibles y muy bonitas con las que dar la bienvenida al otoño. Si ya has fichado el vestido sostenible (y muy barato) de H&M que está arrasando, espera a ver la propuesta que ha agotado en un abrir y cerrar de ojos Violeta Magriñán. La ex concursante de 'Supervivientes' ha apostado por el rojo (como Eva González con estos pantalones de Zara) con un mono-vestido de la misma firma que ha enamorado a sus seguidores (y a nosotras).

Es más que sabido que el rojo es un color con el que es muy fácil acertar y que siempre aporta un extra vitalidad sin pasarse ni perder la elegancia. Un vestido rojo es uno de los 'must have' del armario de cualquier mujer, ya que puede convertirse en tu prenda comodín favorita. Y eso Violeta lo sabe. Sin embargo, la influencer que roza ya el millón y medio de seguidores en Instagram, ha encontrado un versión muy original en Zara que sus 'followers' no han tardado en copiar.

Se trata de un mono de escote pico y manga larga que parece un vestido y que está protagonizado por un rojo frambuesa ideal y muy favorecedor. La prenda es de corte fluido, por lo que favorece a todo tipo de siluetas y viene con un cinturón-lazo incorporado que permite ajustarla en la cintura y marcar así la figura estilizándola. ¿La pena? Que .a pesar de su precio low cost -29,95 euros- está completamente agotado en la web de la marca. Eso sí, nos ha gustado tanto que no vamos a dudar en buscarlo en tienda.