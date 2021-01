30 ene 2021

Está claro: la transición entre zapatillas de estar por casa-tacones no va a ser algo fácil. Es más, va a ser más complicado que aprender a hacer el perro boca abajo bien. A las pruebas me remito: llevamos aproximadamente un año (sí, un año: cara de pena) sin tener más evento que los estrenos de Netflix. Por lo que el día que decidamos volver a sacar los tacones del armario y con ello, volver a la oficina, no solo será un gran día. Sino también el día que, probablemente, tengas un esguince.

Por eso, uno de los objetivos de este fin de semana es encontrar unas bailarinas buenas, bonitas y baratas (a poder ser, de punta) que parezcan de lujo, sean cómodas y además, te ayuden a pasar de las deportivas a un zapato más digno, pero salvaguardando tu dignidad. Y las hemos encontrado. Se trata de un modelo de nueva colección de Mango, disponible en dos colores y que pega con todo. ¿Qué más se le puede pedir a un sábado?

Se trata de un modelo en efecto piel de color vino con cierre en la parte central del empeine, de punta, y con un detalle joya ideal para llevar con faldas, vaqueros o vestidos. Cuestan 29, 99 euros.

Además, son la alternativa perfecta para llevar con un total look negro si quedas (con seguridad, porfa) con tus amigas en una terraza bien aireada. Comodisímas y disponibles en negro, son la compra del mes.