6 feb 2021

Lo que ahora se lleva es estar cómoda, y sino que se lo digan a Anabel Pantoja y su traje de Primark que ha combinado con zapatillas blancas. Pero, como en todo look, también es importante salirte un poco de la norma y llamar la atención con una de tus prendas, como con este vaquero rosa que se está agotando en Zara. Pilar Rubio conoce estas normas no escritas y las ha clavado en su último look de ‘El Hormiguero’ confiando en la marca Wafflie y sus pijamas.

Sí, lo has oído bien. Pilar Rubio ha aparecido como cada jueves en ‘El Hormiguero’ para realizar uno de sus retos combinando un pijama de Wafflie con unos zapatos de tacón de Mascaró. Y es que esta mezcla imposible sólo le puede quedar bien a ella. El pijama es el modelo Saint-Tropez y lo puedes encontrar en su web por 125 euros.

Pijama de la marca Wafflie que ha lucido Pilar Rubio en 'El Hormiguero' pinit

No hemos encontrado en la web de Mascaró los zapatos que ha lucido Pilar Rubio, pero aquí tienes una opción muy parecida y (presumiblemente) más económica. Se trata de unos salones de Alberto Zago que puedes encontrar en Zalando por 81,95 euros (antes costaban 164,95 euros).

Zapatos de Zalando muy parecidos a los que ha llevado Pilar Rubio pinit

Sin embargo, Pilar Rubio no es la pionera en lucir un pijama de la marca para salir a la calle. Ya lo hizo Naty Abascal el pasado verano e incluso Josie, uno de los concursantes de Masterchef de la última edición. ¿Y por qué alguien como Naty Abascal se decide a salir a la calle con ropa de dormir? Pues porque ella es la creadora de la marca, evidentemente. La modelo y estilista se unió a Pablo Galán, mano derecha de Jorge Vázquez en su marca homónima y ahora en Pertegaz para crear una línea de pijamas y batines que arrasaron durante la cuarentena con embajadoras tan conocidas como Tamara Falcó o Paula Echevarría.

El eje central de la marca son sus estampados, pieza clave en la elección de las telas con las que confeccionan sus pijamas. “La idea era crear una marca unisex con diseños comunes, aunque con patrones de hombre y de mujer”, dijo el socio de Naty en esta aventura. Próximamente se plantean ampliar su oferta a los vestidos tipo camisola “con estampados italianos” y también en algodón orgánico, como todas sus creaciones. ¿Veremos a Pilar Rubio con uno de estos vestidos? El tiempo lo dirá.