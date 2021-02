13 feb 2021

Compartir en google plus

Tenemos la mirada puesta ya en la primavera y solo nos apetecen tonalidades más claras y estampado florales. Si tú eres de las nuestras y ya estás buscando inspiración para la siguiente época del año, además de fichar este look con vestido largo de H&M y cárdigan de Zara, debes tomar nota de lo nuevo que ha llegado a Sfera. Porque sí, no solo nos hemos enamorado del regreso de la falda midi pareo, si no que también lo hemos hecho de un vestido plisado que está arrasando.





VER 11 FOTOS La nueva colección de Sfera nos propone los 11 zapatos más cómodos y combinables que podrás usar incluso en primavera

Se trata de un vestido de largo midi, corte recto y media manga que tiene un estampado floral ideal disponible en dos colores diferentes. El primero de ellos es uno para las fieles al color negro que prefieren seguir llevando tonos oscuros, pero que no reniegan de un poco de color. Es un vestido con fondo negro y flores en tonos verdes que lleva el tejido fluido plisado y el cuello con cierre de lazada. Cuesta 29,99 euros y de las tallas que han sacado, la L ya está agotada en la web de la firma.

Del mismo diseño es el otro vestido disponible que lleva también un estampado floral, pero esta vez con flores más pequeñas y mucho más coloridas para las que se animen con algo más llamativo. Tiene el mismo precio y en esta ocasión es la talla M y L las que ya están agotadísimas. ¿El motivo? Que es un vestido que te puedes poner absolutamente con todo. Con unos botines negros (que todas tenemos) como proponen desde la propia firma, pero también con unas zapatillas blancas para un look más casual y cómodo, o incluso con unas sandalias de tacón para uno de invitada.

Y no solo eso, es que además es un vestido que dado su corte fluido que sienta de maravilla a todo tipo de cuerpos y lo disimula todo. Incluso permite añadirle un cinturón para marcar la silueta y definir la figura haciendo que estilice mucho más. ¡Lo queremos!