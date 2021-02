26 feb 2021

A pesar de que con la llegada del buen tiempo, apetece dejar a un lado las prendas más invernales como los jerséis, abrigos y las botas, estas últimas pueden ser también tu mejor aliado en primavera. Combinar este calzado con vestidos y faldas mini puede ser todo un acierto, por lo que fichar un modelo que puedas usar en los días soleados va a ser tu mejor compra. Hay propuestas low cost como estas cowboy de Lefties que ha llevado Mery Turiel o estos botines tan ponibles de Zara que nos ha descubierto Helen Lindes. Sin embargo, nuestra favorita es la que nos ha hecho Eva González, con un diseño de tacón cómodo que puedes copiar en Mango.

Eva compartió una imagen en su perfil de Instaram en lo que parece ser una tienda en la que venden maletas y lo hizo junto a una reflexión que muchos compartimos debido a la pandemia. "Qué ganas de poder coger una maleta y viajar!!!! Os pasa lo mismo? Dónde iríais?", escribió la modelo junto a una fotografía en la que aparece ella con un 'total look' negro muy casual y del que no hemos podido evitar fijarnos en las botas.

En esta foto, Eva lleva un look formado por unos pantalones negros, un jersey de efecto pelo y un abrigo largo con el que ha demostrado que, aunque tengamos muchas ganas, el frío todavía no se ha ido. Unas prendas básicas y muy ponibles que ha combinado con unas botas negras de caña media y tacón ancho que nos han parecido muy cómodas e ideales. Un diseño que no sabemos dónde las ha comprado, pero que en la redacción ya hemos encontrado en el low cost.

En la sección de rebajas de Mango, puedes hacerte con un modelo similar, de piel, con el tacón y la caña ligeramente más alta y que tienen descuentazo. Costaban 119,99 euros y ahora puedes hacerte con ellas por 79,99 euros. No está mal, ¿verdad? ¡Y encima no están agotadas! Y no solo nos encantan porque con ellas puedes copiar este look de Eva, si no también porque son un fondo de armario que nunca pasa de moda y que podrás ponerte todo el año. ¡Son ideales!