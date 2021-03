3 mar 2021

Ana Milán ha sido uno de nuestros descubrimientos mediáticos del 2020. Además de su papel como actriz, nos encanta el papel que ha ido desarrollando como influencer durante la pandemia. Un perfil de Instagram con el que no solo nos hace reir mucho, si no que también es toda una inspiración en cuanto a trucos de moda y belleza se refiere. Este traje azul rebajadísimo que llevó en televisión fue todo un y con esta camiseta de rayas que también tiene Blanca Suárez nos adelantó al tendencia que ahora mismo es una auténtica fiebre. Ahora, ha vuelto a confirmar la moda por este estampado de estilo marinero con un look de entretiempo que le vas a querer copiar.

"Querido invierno, yo te entiendo: quieres quedarte. Estás agustito con tus 5 grados, tus lluvias y este viento. Pero creo que lo nuestro no funciona. Llevo toda la vida enamorada del verano y tú jamás podrás ser él. No voy a poder amarte nunca de esa manera. Así que creo que es mejor que te vayas, que pongamos punto y final a lo nuestro. Encontrarás quien te quiera en el otro lado del mundo. No eres tú, soy yo. No es por ti, es por mi", escribió junto a una imagen bastante otoñal en la que aparece con un outfit ponible y todoterreno muy fácil de copiar en el low cost.

Jersey de rayas rojas de H&M (19,99 euros). pinit

Ana lleva un jersey (o camiseta) en color blanco con unas finas rayas en color rojo estampadas que hemos encontrado muy similar en la sección de niños de H&M por tan solo 19,99 euros. Una prenda muy similar a esta de Sfera que llevó Tamara Falcó y que la actriz ha optado por combinar con unos pantalones vaqueros. Nada de los famos wide leg o los pitillo que parecen haber vuelto, si no un modelo azul de pernera ligeramente más recta que tienen que sentar de lujo. Dos básicos que todas tenemos (o deberíamos tener en nuestro armario y que van a ser los imprescindibles del momento. ¿Todavía no tienes una prenda de rayas? Si la respuesta es no... ¡Corre!

Abrigo largo de Zara en color rojo (109 euros). pinit

Ana añadió a su look unas zapatillas rojas de Adidas y lo completó con un abrigo rojo largo de corte cruzado con cinturón. A pesar de que nos parece una propuesta perfecta para el entretiempo, en Madrid todavía hace frío como para desprenderse de las prendas de abrigo, por lo que si tienes ganas de copiarle el look, puedes hacer como Ana y llevarlo con un abrigo. Un bolso acolchado en color negro de Zara ponían el toque perfecto a este look ponible y perfecto para el día a día con el que la actriz ha confirmado que tiene mucho estilo.