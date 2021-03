7 mar 2021

Después de repasar los mejores memes de la gala de los Premios Goya 2021, la alfombra roja, el maquillaje rejuvenecedor de Paz Vega y los mejores peinados (oda al look wet), creemos que es hora de airear la mente. ¿Cómo? Evidentemente, con un poco de shopping online.

La única actividad 100% libre de coronavirus que encontrarás en un domingo nublado para luchar contra la fatiga pandémica. Y porque el shopping de una es el shopping de todas, hemos dado una vuelta virtual por los Special Prices de Uterqüe y voilá! Tenemos el vaquero ligeramente acamapanado más favorecedor de la web. No exageramos.

Pantalón vaquero de Uterqüe. pinit

Se trata de un jean oscuro acampanado en su justa medida con un tiro alto súper favorecedor que no solo recoje la figura, sino que también la alarga, obteniendo así un efecto que estiliza a más no poder. Queda ideal en un total denim look, como lleva la modelo de la firma. Pero lo puedes combinar con una blusa sencilla, un jersey de punto o una blazer. La elección es tuya porque es una prenda de fondo de armario que sienta como un guante.

¿Lo mejor? ¡Su precio! Está rebajado de 89 euros a 62,30 euros y aún está disponible en todas las tallas, XS, S, M y L.

Nosotras hemos dado el aviso antes de que se agote... nunca jamás nos podrás llamar traidoras.