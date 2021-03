9 mar 2021

Si estás pensando en renovar tu armario para esta primavera o en fichar prendas ponibles y favorecedoras que puedas usar en un sinfín de ocasiones, Primark es la firma perfecta si además no quieres gastar demasiado. En el gigante británico hemos encontrado este vestido de diez euros que pega con todo o looks más sofisticados como este con vaqueros flare. Incluso puedes hacerte con el chándal más bonito y barato que hemos fichado a Anabel Pantoja. Ahora, gracias a Susana Molina, hemos dado con un look diferente, pero muy ponible.

La influencer, que acumula ya un millón se seguidores y fue ex conursante de 'La isla de las tentaciones', nos ha descubierto un look original del que sacamos muchas notas positivas. En primer lugar, ha demostrado que las bermudas son una prenda que no han tenido demasiado acogida, pero que son todo un acierto y se van a llevar muchísimo esta temporada. Susana ha escogido estas de Primark en color crudo y de talle alto que además son de un tejido efecto piel ideal.

Una prenda de pinzas con un ligero toque "de vestir" que son perfectas para esos looks de diario para ir a la oficina o para una tarde de compras. Además, permiten combinarlas tanto con unas sneakeres blancas e incluso una sandalia de tacón para algo más arreglado. Susana optó por llevarlas junto a un body negro sin mangas y de cuello subido también de Primark. Un modelo muy ponible que sienta de maravilla y que dado su color y tejido ligeramente grueso, es perfecto para estilizar la figura.

¿La mala noticia? Que hemos ido en búsqueda de estas dos prendas y están desaparecidas en la web de la firma. Pero tiene toda la pinta de que no serán muy difíciles de encontrar en tienda, ya que son novedades de la nueva colección de Primark. Y estamos seguras de que ambas no superan los 25 euros. Un súper buen precio para dos prendas que podrás usar de mil maneras y con las que nunca perderás el estilo.