23 feb 2021

Que Paula Echevarría es súper fan de Primark es algo que ya sabíamos. La actriz viste muy a menudo del gigante británico -como hace unos días que llevó este peto vaquero tan bonito- y hasta decora su casa con chollos como estos que ha puesto en el salón que compra allí. Sin embargo, lo que no sabíamos es que también lo es de Tamara Falcó. Sí, sí, has leído bien. A no ser que sea pura casualidad, con su último look, Paula ha demostrado que al menos se ha inspirado en este estilismo de la marquesa de Griñón y lo ha hecho añadiendo una blazer de Primark que pega con todo.

Paula, que se encuentra en la recta final del embarazo, opta a menudo por prendas cómodas y elásticas que pueda adaptar a su tripa de embarazada. Y sí, siempre lo hace con muchísimo estilo. En la última publicación que ha compartido con sus seguidores, ha demostrado que se pueden combinar prendas deportivas con otras más elegantes y no morir en el intento. Por ello, añadió a sus leggins premamá negros de Calzedonia y a una camiseta de H&M, una blazer en color tostado de Primark.

Un modelo cruzado con doble abotonadura en color dorado que cuesta 30 euros y que tiene un tono neutro que combina a la perfección con todo y que es ideal para primavera. Paula completó el look con unas zapatillas negras de New Balance, un bolso a juego de Chanel y el truquito que parece haberle copiado a Tamara Falcó.

Hace unos días la marquesa de Griñón arrasaba con un estilismo sofisticado con prendas básicas como es una gabardina beige y al que le daba una vuelta de tuerca añadiendo un jersey en la espalda y anudado por las mangas en el escote y una gorra. Ese toque asociado a la "moda pija" parece haber llegado al street style y ya está incluido en algunos de los mejores looks del momento. Y Paula, fiel seguidora de las tendencias, no ha podido evitar unirse a él.

Tamara lo hizo combinando diferentes tonos a contraste y Paula prefirió apostar por el negro dejando todo el protagonismo a la americana y añadió una gorra negra de su marca Space Flamingo y un jersey a juego. ¿Te atreves tú también con este truquito?