10 mar 2021

No lo vamos a ocultar: estamos entusiasmadas con este look, perfecto para acomodarse en la programación semanal de todo el año. Descrito sucintamente, esto es, como cárdigan de rayas marineras y vaqueros, puede parecer que estamos ante un estilismo de lo más convencional. Y, de hecho, puede serlo si no le prestamos la suficiente atención a las prendas que lo componen. Sin embargo, si elegimos un vaquero de última tendencia (esta primavera tiene que llevar pernera ancha sí o sí) y una chaqueta clásica (de tweed, como la que lleva Belén Hostalet en Instagram, o de punto) la cosa cambia. Si tienes más de 50 año, no te lo pierdas: rejuvenece un montón de años y favorece sí o sí la figura.

Cárdigan de punto ligera de rayas marineras de Monki.. pinit

La prenda más fácil de elegir para que este look con vaqueros funcione es la chaqueta. Belén Hostalet lleva un diseño de tweed impresionante de Dior, pero si no encontramos un clon en este tejido en el low cost podemos recurrir al clásico cárdigan de rayas manerineras: queda perfecto. Nos ha gustado especialmente una chaqueta de punto ligero, ideal para la primavera, que propone en su nueva colección Monki. Lo tienes en su tienda online hasta la talla XL por 25 euros. Cuidado, porque si sueles comprar Monki en Asos, el precio sube varios euros: esta chaqueta está marcada a 33,99 euros.

Vaqueros de silueta palazzo de la nueva colección de Zara. pinit

Los pantalones son la prenda clave de este estilismo con chaqueta de rayas marineras: tienen que ser de última tendencia para que el look no quede demasiado plano y aburrido. Esta temporada, la clave está en la pernera. Elígela en cualquier estilo ancho: flare, campana, elefante, palazzo... Es importante referirse a la tendencia años 70 para que el outfit no caiga en la tentación de parecer demasiado convencional. Este vaquero de la nueva colección de Zara lleva silueta palazzo, tiro alto y cinco bolsillos (25,95 euros). Es una inversión genial: no te lo vas a quitar en todo lo que queda de año.