11 mar 2021

A la hora de elegir tu look, es tan importante la ropa como el calzado. Parece que comienzan a ponerse de moda las bailarinas abiertas pero nada como un botín para elevar tu look a la estratosfera. Mango siempre está atento a las últimas tendencias, como nos ha demostrado con su falda más combinable , que sienta bien con cualquier tipo de calzado, o con su chaqueta acolchada, que queda ideal con unos mocasines. Y ahora lo ha vuelto a hacer con su botín de piel con estampado animal, para dar un toque salvaje a tus looks más básicos.

Se trata de un botín con tejido de pelo y estampado de cebra en marrón y negro y con un tacón fino de 10 centímetros que le hemos fichado a Violeta Mangriñán en su última publicación de Instagram. A pesar de esto, son muy cómodos debido a la sujeción de su caña alta y su cierre lateral de cremallera, que hacen que el pie no se mueva dentro del botín. Aprovecha ahora, porque están rebajados de 79,99 a 39,99 euros y todavía puedes encontrarlos en muchos números: del 36 al 41.

Como podéis ver en el post de Instagram de Violeta, la influencer los ha combinado con otro imprescindible de la temporada: el mono vaquero. Ya lo lució de manera soberbia Vicky Martín Berrocal con unas botas altas y ahora le toca el turno a la exconcursante de Supervivientes. El que lleva ella está agotadísimo, pero hemos encontrado otro muy parecido en la misma web de Mango que te va a encantar: inspirado en los años 90, de diseño recto y manga larga, como el de Violeta, pero un poco más claro. Está disponible en todas las tallas a 49,99 euros.

Si a esta combinación le añades un bolso bandolera con asa de cadena, tienes un look cómodo y favorecedor para ir a la moda en tu día a día.