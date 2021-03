11 mar 2021

Desde su lanzamiento en la década de los 90, un homenaje al mítico jugador de baloncesto Michael Jordan, las zapatillas de deporteNike Jordan se convirtieron en un superventas brutal. Era cuestión de tiempo que la tendencia las recuperara para triunfar, de nuevo, en el revival de la década que las vio nacer. Llevamos algunas semanas viéndolas por todas partes, sobre todo en series de televisión de culto (las lleva Omar Sy en 'Lupin', de Netflix) y en celebrities con mucho ojo para la moda, como Jennifer Lopez. ¿Quién las luce ya en España? No podía ser otra: Laura Matamoros.

No te vamos a escamotear el dato principal: no son una zapatillas de deporte baratas. Aunque existen distintos modelos, lo cierto es que las Nike Air no bajan de los 100 euros y las puedes encontrar , firmadas por Dior, por miles de euros (casi 35.000). A su favor tienen una de las características de los accesorios de tendencia que hacen que nos volvamos locas por ellos (y nos gastemos lo que no tenemos): son capaces de convertir cualquier look con básicos de cualquier temporada en un estilismo actualizado.

Visto así, merece la pena hacerse con estas zapatillas de deporte de Nikeque, por cierto, también circulan por los canales de venta de segunda mano a un precio bastante más accesible (aunque, como sabes, las zapatillas de deporte no resisten demasiado bien el paso de una propierataria a otra). La última colección, Air Jordan 1, la que llevan las influcners VIP en Instagram, oscila entre 400 y 500 euros, en función de si elige zapatilla o media bota. Son preciosas.