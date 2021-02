17 feb 2021

Tenemos una debilidad de moda y es la falda midi. Nos gusta en todas las versiones, pero la versión plisada y con ligero vuelo se ha convertido en la reina del armario. Te vas acordar mucho de ella esta primavera, porque la tendencia favorece siluetas tubo y de cintura baja que nos ponen algo más difícil la movilidad. Con la falda plisada no tienes inconveniente alguno: son comodísimas y pueden vestir un look rabiosamente contemporáneo (con sudadera y zapatillas, por ejemplo) o milimétricamente estudiado, con tacón 'lady' y una camisa. Solo una pega: el plisado tiende a disparar el tejido, algo que no nos suele sentar bien a las mujeres con curvas. No hay problema: esta falda de Violeta ha encontrado la solución.

La falda midi de Violeta, confeccionada en un tejido efecto piel. pinit

Nos encanta cómo los diseñadores de Violeta han adaptado el plisado de la colección principal a las tallas grandes, recurriendo a tejidos que no abunden en el volumen que suele llevar consigo esta técnica. El plisado que han conseguido con este material efecto piel es ejemplar: apenas se percibe ningún efecto disparador en la falda, que apenas se abre a partir de la cadera. Es justo lo que buscamos las curvys: tejidos que ni se peguen ni sean voluminosos.

Detalle de la falda midi efecto piel de color azul acero de Violeta. pinit

Esperamos que en la futura unificación de tallas en la misma colección que Mango planea para la nueva temporada, todas estas modificaciones llamadas a adaptar los diseños para las silueas curvilíneas sigan implementándose: que no se pierda el 'know how' de los diseadores y modistas de Violeta. No se nos olvida lo mejor de la falda midi, además de su hechura y material: este maravilloso color azul acero que nos tiene totalmente obsesionadas. El precio es considerable, pero este diseño lo vale: 49,99 euros. Aún la tienes en todas las tallas.