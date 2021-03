16 mar 2021

Sí, ya sabemos que hace unos días te avisábamos que ni Nike ni Converse, que las zapatillas que más arrasaban entre las influencers eran estas, pero es que todavía no habíamos descubierto el modelo nuevo de Nike que tiene como embajadora a Rosalía. Y no, no hablamos de las Jordan que triunfan en redes, si no de un modelo de Air Force que ha revolucionado las redes.

Esta temporada parece que la firma deportiva ha querido seguir apostando por uno de sus 'best-seller': las zapatillas Air Force. Temporada tras temporada, este diseño sigue siendo uno de los más vendidos de Nike y es que aunque son de estilo basket, están completamente incluidas en los looks de diario de jóvenes y no tan jóvenes. Por ello, la marca ha querido lanzar un nuevo modelo que tiene como embajadora a Rosalía y con el que ha querido hacer homenaje a los orígenes de la artista española.

Son las Air Force 1 Espardille, un nombre que hace referencia a las icónicas espardenyes catalanas, las conocidas alpargatas que según la cantante "es un calzado que he visto mucho a lo largo de mi vida, mi abuelo que trabajaba hasta ocho horas diarias las llevaba todo el día". De esta forma, Rosalía ha querido recordar a todo el mundo de dónde viene y ha hecho un pequeño tributo a una de las tradiciones más conocidas de su tierra. Incluso a bautizado este nuevo modelo de Nike con el nombre de 'espardille', la palabra con que los turistas de la Costa Brava se refieren a estas alpargatas.

Son unas zapatillas blancas clásicas a las que han añadido unos cordones anchos que simulan las tiras de dichas alpargatas y que son para atar alrededor de la piernas. De hecho, la artista publicó un vídeo en su perfil de Instagram en el que enseña cómo se colocan y lo originales que quedan y añadió unas imágenes de Salvador Dalí con las tradicionales espardenyes, dejando claro de dónde vienen la inspiración. Y así es como Rosalía ha convertido unas Nike en unas alpargatas. Y como todo lo que toca, prometen ser todo un éxito. ¿Te atreves con ellas?