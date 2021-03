25 mar 2021

Las influencers que han pasado la barrera de los 50 están de moda. Nos han demostrado que sus estilismos, hasta los más atrevidos, son todo un arte, y se atreven con todo, hasta con los zapatos más coloridos. Además, al igual que tú y que yo, acuden a las tiendas low cost para conseguir unos estilismos que quitan el hipo sin gastarse mucho dinero. Porque la edad es un grado.

Hoy vamos a hablarte del último look de la bilbaína Carmen Gimeno, nuestra influencer madura favorita, que siempre consigue los looks más rejuvenecedores a un precio asequible (y siempre con zapatillas, un plus añadido)

Lo que más nos ha gustado, tanto a nosotras como a la mayoría de sus seguidores, es la sudadera que lleva por debajo de la blazer de pata de gallo. Se trata de un modelo oversize de H&M con hombros caídos y la mítica lengua de los Rolling Stones en diferenes colores, como si de un cuadro de Andy Warhol se tratase. La puedes encontrar en la web de la marca por 24,99 euros.

Gimeno la ha combinado con dos prendas de Zara. La primera, una blazer de pata de gallo en color azul con hombro marcados y bolsillos delanteros con solapa. Está disponible en su web por 49,95 euros.

El pantalón, también de Zara, es de tiro alto y pernerna ancha, en color azul klein y bolsillos delanteros. Está diponible en todas las tallas y cuesta 39,95 euros.

Todo ello combinado con unas zapatillas de deporte y un bolso de mano rojo a juego con su pintalabios, hacen de este look tan colorido el outfit perfecto para lucir estilo sin renunciar a la comodidad. Además, tanto el color como los motivos de la sudadera, lo convierte en un estilismo que rejuvenece, como todo lo que se pone Carmen Gimeno.