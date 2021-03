26 mar 2021

Puede que seas de las que están deseando que llegue el buen tiempo para ponerse su prenda favorita, las faldas mini. Lo entendemos, y más después de ver las propuestas de Zara súper tendencia que no te vas a quitar en primavera. Pero no es menos cierto que si lo que queremos es lucir un estilismo todoterreno e ir bien cómodas, los shorts y bermudas para todos los gustos son una propuesta mucho más adecuada y apetecible. Y en Pull&Bear se han apuntado a echarnos una mano con nuestros looks con las bermudas perfectas para combinarlas con todo esta temporada.

En tres diseños y colores muy diferentes, la firma de Inditex ha incluido en su última colección esta prenda que es tan vistosa como una minifalda pero que nos permite lucir estilismos que vestimos mucho más tranquilas. Por aquello de lo que se nos pueda ver cuando menos lo esperamos, ya nos entiendes.

Una de las propuestas más apropiadas para la temporada primavera-verano es esta bermuda con cintura paperbag en color naranja pastel, con cintura elástica y bolsillos laterales.

Con bajos con vuelta y cierre de cremallera frontal. Cuesta 17,99 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

Para aquellas que quieran decantarse por uno de los tonos tendencia del momento, el blanco, Pull&Bear ha lanzado esta bermuda con cintura paperbag y cierre de cremallera vista en el frontal.

Con cintura elástica, bolsillos de plastrón en el frontal y al bies en la parte trasera, está confeccionada al 100% en algodón y podemos encontrarla entre las tallas XS y XL por 17,99 euros.

Igualmente apropiada para la temporada, aunque mucho más vistosa, es esta bermuda en color rosa que viene con cintura elástica con cordón a tono.

Con bolsillos de plastrón con solapa en el frontal, la firma la ha lanzado con una camisa cropped a juego, por si quieres apostar por el look total. La bermuda tiene un precio de 15,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.