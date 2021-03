30 mar 2021

El estilo que tiene Nagore Robles es innegable pero si hay una combinación que repite es, sin duda, la formada por vestidos y botas cowboy. Y es que las que más saben de moda han encontrado en este tipo de clazado su prenda fetiche y no paran de combinarla con todo tipo de prendas. No es la primera vez que vemos a Nagore en televisión con estas mismas botas, tanto con vestidos florales, igual que en esta ocasión, como con faldas midi. Y no nos extraña, porque son preciosas.

Pero empecemos hablando del vestido que llevó ayer en el debate de 'La isla de las tentaciones'. Parece que Nagore ha encontrado su tienda de cabecera en Fall in Love, porque no es la primera vez que le vemos con un vestido adquirido en esa web. Esta vez ha optado por un modelo con estampado floral en tonos azules tipo camisero y falda evasé. Se ajusta a la cintura con un cinturón del mismo material y estampado y con mangas fluidas ajustadas a la muñeca con puños de camisa (o, como las lleva Nagore, subidas hasta el codo). Si te ha gustado estás de suerte, porque ahora está al 50% de descuento y cuesta 84,50 euros.

Es el modelo Iris de la marca Fetiche Suances y en su web está agotadísimo, pero todavía puedes encontrar existencias en todas las tallas en Fall in Love, donde lo ha comprado Nagore.

Y ahora sí, vamos a hablaros de sus botas. Si te gustan las cowboy, es un modelo muy combinable debido a su color negro y su caña media. Son de la firma Jeffrey Campbell y las hemos encontrado en Asos rebajadas por un precio de 212,10 euros, pero no quedan muchos números.

Pero tranquilas, porque si te han gustado, hay muchos modelos parecidos, a un precio muy asequible y de las que, además, hay más stock disponible, por lo que no tendrás problemas en encontrar la tuya. Te damos tras ejemplos, para que lo tengas más fácil.

La primera es una bota cowboy de cuero con detalles bordados en la caña de la marca Alpe y está rebajada. Ahora cuesta 90,97 euros.

Nuestra segunda opción es mucho más barata porque también está rebajada. Es de la marca Mustang y puedes encontrarla en esdemarca por 23,95 euros.

Y la tercera propuesta es esta bota cowboy de Shein que cuesta 24 euros y que también es perfecta para combinar con todo tipo de vestidos, faldas y pantalones.

Ya ves que encontrar la combinación marca registrada de Nagore Robles no es ni difícil ni caro y serás la más estilosa de la primavera. Pruébalo.