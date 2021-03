31 mar 2021

No es que tengas que verlo: es que tienes que tenerlo. Este look se cuenta entre los poquísimos que cumple la regla que más nos gusta a las mujeres: queda impecable en todos los cuerpos, en cualquier situación y es accesible a todos los bolsillos. No se trata de de un estilismo inaccesible, carísimo o fabricado solo hasta la talla 40. Y, además, rejuvenece, es súper práctico y jamás le podrán poner un pero ni las más exigentes del estilo. La fórmula es facilísima: una gabardina clásica, cuanto más oscura mejor (más estiliza); el jersey de rayas marineras que quita años inmediatamente a quien lo lleva, y unos vaqueros de colo crudo. No te lo vas a quitar en toda la primavera.

Gabardina ligera en tono beis oscuro de la colección de primavera de H&M. pinit

La pieza fundamental de este look básico, clásico e impecable es la gabardina, una prenda que te permite multitud de variaciones. Las admitimos todas, pero para que el contraste claro-oscuro quede perfecto, lo ideal es recurrir a un tono oscuro del beis o el cámel. Este diseño de la nueva colección de H&M nos parece fantástico: es ligera, lleva mangas ranglán y prescinde de cierre o forro. El largo llega a la rodilla y el precio es excepcional: 39,99 euros.

Jersey de rayas marineras de la colección de primavera de Zara. pinit

El jersey más clásico y básico del armario en cualquier estacion lo encontramos en Zara. Tiene la consistencia que buscamos para que quede bien atado al cuello, el tipo de rayas bretonas que institucionalizó Chanel y que continúan siendo brutalmente bonitas y el precio low cost que necesitamos. Lleva el cuello redondo y botones de adorno en los hombros (25,95 euros).

Vaquero de talle alto en denim crudo de la colección de primavera de H&M. pinit

Del vaquero no te tenemos que convencer, porque se trata de una de las prendas más funcionales y básicas, que además en este formato y color se convierten en el diseño base que sostiene todo e look. Este que H&M propone en la nueva colección de primavera está confeccionado en denim crudo de algodón orgánico, lleva cinco bolsillos y el talle alto. El precio también está al alcance de todas: 29,99 euros.