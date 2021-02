24 feb 2021

Compartir en google plus

Empieza la temporada alta de la gabardina, la prenda fetiche de un entretiempo que está a punto de instalarse en el calendario. Estábamos deseando, la verdad, recuperar el trench, sobre todo en los colores clásicos, camel, arena y piedra. Esta primavera tiene más sentido que nunca, ya que la tendencia años 70 remite a las gabardinas grandilocuentes de grandes solapas que fueron protagonistas entonces y que hoy vuelven, más comedidas, a los armarios. Lo cierto es que vestir un trench no tiene mucha vuelta de hoja: te lo puedes poner con todo y a cualquier hora. Lo mismo acompaña un vestido de tarde que abriga un chándal. Lo que no habíamos visto jamás era la fantástica propuesta con gabardina doble o nada de Pernille Teisbaek. Por algo es la reina de las influencers.

Gabardina o trench de la nueva colección de Mango, en el clásico color arena. pinit

Imposible no admirar la ocurrencia estilística de esta influencer y estilista danesa, una verdadera experta en sacarle todo el partido a los diseños del low cost que alcanzan su cotizado perfil. Mango ha tenido la gran idea de contar con su poder de convocatoria, y Pernille Teisbaek ha respondido con creces: este look con doble gabardina es de premio, Se trata de una superposición de dos prendas de la nueva colección de la firma barcelonesa: un trench de tejido técnico con algodón (69,99 euros) y, debajo, otro trench más oscuro y con el cuello más cerrado, a modo de vestido (99,99 euros).

Trench gabardina de algodón de la nueva colección de Mango,. pinit

Varias cosas interesantes de esta propuesta nos convencen para adaptar este look a nuestro armario. Primero, no deja de combinar dos prendas súper clásicas y sin edad que, juntas, rejuvenecen de inmediato. es un estilismo fabuloso para llevar después de los 50. Además, la silue ta de la gabardina es súper favorecedora, con lo que marcando la cintura podemos dibujar una silueta genial. Eso sí: para las tallas más allá de la 42, las superposiciones son complicadas. Truco: comprar un diseño lo más ligero posible para sustituir al vestido. Y no prescindir del contraste de color: es la clave para que funcione.