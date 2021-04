12 abr 2021

Hace unos años, Marina Testino, hija del famoso fotógrafo Mario Testino, demostró que podía vestir durante un mes con el mismo traje rojo, y triunfar con todos y cada uno de sus looks. Nosotras no vamos a ir tan lejos, pero sí que te podemos asegurar queuna camisa blanca, tus vaqueros favoritos y un poco de imaginación para jugar con los complementos serán más que suficientes para conseguir todos los looks que necesitas, de la mañana a la noche, durante toda la semana.

Tenemos claro que si hay dos prendas básicas imprescindibles en cualquier fondo de armario, esas son los vaqueros y las camisas blancas, tanto para combinar entre ellas como para utilizar en un sinfín de looks. Versátiles, cómodas, atemporales y favorecedoras, forman un combo insuperable, solo a la altura de un LBD. Para demostrarlo, la influencer Estefanía Herranz (@misscavallier) ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que nos enseña siete maneras diferentes de crear otros tantos estilismos con este 'uniforme' como base.

Para ir a un brunch con zapato plano, capazo y pañuelo a la cabeza; con un trench ligero, maxi bolso y zapatillas para ir de 'shopping'; con blazer y mocasines para ir a la oficina; con un chaleco y botines para dar un paseo; con unas sandalias cómodas y un 'shopper' para estar con los 'peques' en el parque; con un suéter cálido para trabajar desde casa ; reinventando la propia camisa blanca (en vez de abrocharla, la cruzamos) y combinándola con sandalias para una cena con tu 'crush'... Las opciones son casi infinitas, y el resultado, siempre perfecto.