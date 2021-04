13 abr 2021

Isabel Preysler ya llevó las tendencias de la temporada en looks rejuvenecedores que nos enoramoran, pero Penélope Cruz también. Y al retroceder en el tiempo hasta los años 90 y ver lo bien que le sentaban las alpargatas de esparto con cuña más buscadas con la llegada del buen tiempo, no hemos podido evitar copiárselas en la nueva colección de Zara con permiso de su último cambio de look con un corte de pelo bob que nos cautivó.

Un calzado cómodo que nunca pasa de moda y que vuelve cada primavera con diseños originales o básicos como el que lució una jovencísima Penélope en 'Jamón jamón' junto a un vestido mini con vuelo y lazada trasera ideal para presumir de figura este verano.

Vestido mini y las alpargatas básicas más buscadas, así fue el look de Penélope Cruz en 'Jamón jamón'. pinit

Pero lo mejor de todo es que al ser un zapato cerrado, podrás incluirlo ya mismo en combinaciones de entretiempo super favorecedoras. Las de Zara son de color negro, tienen un tacón de 10 centímetros tipo cuña forrada en rafia, la punta es cuadrada y van atadas al tobillo con una lazada multiposición.

Video: 11 looks de entretiempo que son máxima tendencia

Un clásico que podrás combinar con vestidos como Penélope Cruz o la Reina Letizia, pero también con vaqueros, con blazer y pantalón de traje, con faldas midi o mini, o con monos vaqueros para todo tipo de ocasiones. Ya sea para ir a la oficina o salir de terraceo.

Alpargata atada con cuña de rafia de lo nuevo de Zara. Ref: 2355/710. pinit

Hazte con ella en la página web de Inditex por 35,95 euros y no las dejes escapar. De la 35 a la 42 ya hay algunas tallas agotadas...