22 mar 2021

El cambio de temporada nos está dejando auténticas joyas para nuestro armario que se están agotando a la velocidad de la luz. Con la llegada oficial de la primavera, están triunfando prendas como este mono corto en color blanco o combinaciones de vaquero sobre vaquero en total looks denim que rejuvenecen. Pero no hay cambio completo hasta que no nos llegan las sandalias tendencia de las nuevas colecciones, el calzado estrella del buen tiempo que nos vamos a poner con absolutamente todo.

La buena noticia es que en Pull&Bear ya podemos fichar las primeras sandalias, y no nos pueden gustar más. Mules de tacón cómodo, técnicas, con plataforma... nosotras te seleccionamos las que más van a triunfar este 2021, tú solo tienes que elegir la o las que mejor funcionen con tus estilismos.

Solo te podemos decir que las tres sientan de maravilla y que combinan tanto con un vaquero como con uno de esos vestidos veraniegos que estás deseando ponerte. ¡Dentro sandalias!

Nuestra primera apuesta va para un best seller que es todo un éxito en ventas cuando llega el buen tiempo y que algunas, como Amelia Bono, ya han estrenado. Se trata de unas sandalias tipo mule con tacón que serán tu mejor aliado para ir de la oficina a las terrazas sin perder ni un ápice de estilo. Son cómodas gracias a su tacón ancho y super tendencia por su diseño cuadrado tanto en el tacón con en la suela. Además, Pull&Bear las ha lanzado en los tonos pasteles más bonitos del momento: el lila y el amarillo, además de una versión con tejido denim que nos encanta.

No podemos seguir la selección sin mencionar las sandalias técnicas más cómodas del momento y las que tienen la mejor sujección: tiras con cierre completo en el pie y los centímetros justos para estilizar al máximo las piernas. La evolución de las sandalias "guiris" sigue conquistándonos una temporada más con modelos como este con estampado tie-dye de la firma de Inditex que cuestan 19,99 euros.

Terminamos con un modelo con plataforma de 4 cm y dos tiras que pueden ir desde los diseños más básicos hasta los más bonitos y originales como este trenzado en color beige con suela de yute que quedará ideal con todo tipo de pantalones, vestidos y faldas. Están disponibles de la 35 a la 41 y cuestan 29,99 euros. ¿Con cuál te queda?