19 abr 2021

Helen Lindes se ha convertido en una de nuestras prescriptoras de moda favoritas. La modelo suele compartir en su perfil de Instagram los detalles de casi todos sus looks del día a día y no tarda en acumular miles de 'me gusta', además de un sinfín de comentarios positivos. De hecho, hace unos días triunfaba con este vestido de Alta Costura baratísimo que llevó en 'El Hormiguero' y con estos vaqueros flare de Zara. Ahora, además de descubrirnos esta marca 'made in Spain' tan bonita y original, nos ha confirmado cuál es la fórmula perfecta para llevar en primavera.

"Maravilloso día de primavera! Perfecto para recolectar algunas verduras del huerto... cuál es vuestra verdura favorita?", escribió Helen Lindes en su perfil de Instagram junto a unas bonitas fotografías. Unas imágenes en las que aparece luciendo una blusa con estampado de flores y unos pantalones vaqueros. Una fórmula muy fácil de copiar, cómoda y muy estilosa que podrás llevar en estos días de entretiempo que nos está dejando la primavera.

Sin embargo, no es una blusa cualquiera. La modelo ha lucido un look de estilo boho, en el que ha combinado unos jeans mom fit con una blusa crop top con estampado de flores y mangas acampanadas de Maggie Sweet. Se trata de un bonito diseño que queda por encima de la cintura, que lleva cierre de botones a contraste y un escote en pico muy favorecedor. Cuesta 49,95 euros y pertenece a la colección "Gypsy Raphsody" primavera SS21.

Helen añadió unos vaqueros anchos de talle alto y un cinturón marrón. Una combinación fácil que puedes copiar con prendas que ya tengas por casa y con la que triunfarás en primavera. ¡Ideal!