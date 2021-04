22 abr 2021

Confirmado, Nagore Robles no es solo súper fan de Zara para sus looks televisivos, sino también para los del día a día. En este tiempo en el que está alejada de los platós, la colaboradora ha estado compartiendo contenido en su perfil de Instagram donde le hemos fichado algunos looks que merecen mucho la pena. Además de enseñarnos este outfit con vestido de H&M y botas de Mango, Nagore ha mostrado que estos vaqueros flare de Zara son sus favoritos. Sin embargo, estos últimos estampados que también ha llevado nos han enamorado aún más.

Nagore ha compartido en su perfil de Instagram una propuesta de look que puede ser una opción perfecta para la primavera y el entretiempo. Se trata de un estilismo que tiene como protagonista unos pantalones de corte flare estampados que ella misma ha confesado que son de Zara y que ha combinado con prendas básicas para darles todo el protagonismo.

Hablamos de unos pantalones con un bonito estampado de rombos en color azul sobre un fondo beige. Es un modelo de la nueva colección de Zara caracterizado por una pernera ancha y larga, un corte fluido y talle alto. Cuestan 25,95 euros y están disponibles desde la talla XS a la XL.

Y aunque Nagore los combinó con un jersey beige de cuello en forma de pico y manga larga, debes saber que Zara tiene disponible una camisa oversized de manga corta con el mismo estampado que los pantalones por si te atreves con el conjunto entero.

Nagore completó el look con un detalle que nos ha encantado y que estamos seguras de que vas a querer copiar. Añadió unos zapatos de tacón en color rosa a modo de contraste y para incluir algo más de color ¡Lo más!