24 abr 2021

Podrías decir fácilmente que encontrar un pantalón blanco que te siente bien es casi más difícil que encontrar el amor (creedme, está el mercado muy duro). Por eso, cuando hay uno que despierta tu interés, para que cumple con todas las características que el pides al karma y que además, te ves llevando hasta a una cena con tus padres, no hay duda: es él. Has dado con el white jean perfecto que te acompañará toda la vida -si lo cuidas bien, querida lectora, durará años- con camisetas básicas, jerséis de punto fino y sudaderas en un intento de convertir los looks athleisure que te pones para llorar en casa algo que no parezca pijama.

El encargado de hacernos soñar con historias de amor modernas ha sido este pantalón que hemos fichado en la web de Mango Outlet. Lo tiene todo: el corte ideal que hace tipazo, los botones en la parte delantera que disimulan barriguita y un súper precio.

Cuesta 13,99 euros (¡no, no estamos de broma!), está disponible desde la talla 32 hasta la 44 y sienta como un guante, para prueba, la foto con la modelo, que además, tiene la propuesta de look de finde se mana perfecto. Una camisa oversize azul ideal, los pantalones y unos mocasines veraniegos mega cómodos que te podrás poner para pasear por las terrazas con tus amigas.

Nosotras ya te hemos avisado... ahora te toca a ti darle una oportunidad al online shopping, la una actividad 100% covid free que podrás encontrar hoy.