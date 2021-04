25 abr 2021

Stradivarius ha actualizado su colección de primavera/verano y nosotras ya hemos tenido varios flechazos que no vamos a dejar escapar. El primero de ellos son estas alpargatas planas perfectas para looks de diario y esta falda midi de estilo campesino que prometer ser todo un éxito. Sin embargo, entre todas las novedades de la firma de Inditex, hemos dado con un vestido negro que se va a convertir en tu favorito de la primavera. ¡Lo tienen todo!

El vestido negro es el 'must have', el imprescindible, la prenda comodín que nunca pasada de moda. Por ello, incluir un diseño al que puedas sacar muchísimo partido es más que obligatorio. Tanto si no tienes uno, como si lo que quieres es renovar el que ya tienes, tenemos una opción que es per-fec-ta.

Se trata de un vestido de largo midi de Stradivarius que no solo nos ha encantado por su diseño, sino también por su precio: 19,99 euros. ¡Chollazo! Es un modelo que tiene la falda acampanada, detalle importante ya que hace que sea un vestido fresquito y cómodo, y que lleva el escote recto y un cuerpo con tirantes y un escote a la espalda precioso.

Y es que no necesitas nada más. Un pendiente bonito y un calzado que podrás cambiar dependiendo de para qué lo utilices y... ¡Preparada para triunfar! Está disponible desde la talla XS a la XL, aunque la primera ya está agotada. Quien avisa no es traidor, este vestido tiene todas las papeletas para agotarse en un abrir y cerrar de ojos. ¡Corre a por él!