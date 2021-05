6 may 2021

No nos cansamos de proponerte y actualizar este look porque figura desde siempre en el 'top five' con los estilismos más efectivos, favorecedores y versátiles del armario. La combinación no puede ser más sencilla: vestido negro, a ser posible a media pierna o midi, y zapatillas de deporte. La tendencia marca qué tipo de vestido y qué estilo de zapatillas vas a combinar, pero las esencial del 'outfit' permanece. Se trata del dos piezas básico con el efecto delgada más espectacular que podemos conseguir. Queremos este efecto reductor inmediato y lo queremos conseguir en el low cost. Atenta a estos vestidos.

Vestido midi negro de punto canalé y manga corta de H&M. pinit

Las zapatillas son fáciles de encontrar, sobre todo si optamos por un diseño híper sencillo y minimalista. En H&M las encontramos desde 14,99 euros. En la misma tienda tenemos la colección de vestidos negros midis más potente del low cost. De hecho, podemos encontrar un vestido negro perfecto para cada tipo de cuerpo, Optamos por el punto por su capacidad para delinear la silueta y no hacer bolsas. Ya sabes: si buscas un efecto liso total, tus mejores amigaa son las prendas íntimas reductoras.

Vestido de punto crepé con corte a la cintura y escote de pico de H&M. pinit

El vestido que más nos gusta para llevar ahora mismo, con la primavera ya entrada, es un vestido midi de canalé ajustado, con la parte superior imitando a un polo. El negro es precioso y el precio accesible: 39,99 euros. El 'fit' es bastante estrecho y si buscas disimular cadera quizá no es al patrón más favorecedor. En ese caso, te sugerimos un vestido midi negro en punto crepé con cortes a la cintura y efecto drapeado (19,99 euros). Verás cómo desaparecen las caderas bajo la falda evasé.

Vestido tipo jersey negro con tejido mezcla de lana de H&M. pinit

Si no tienes problema con la anchura de las caderas pero no te gusta el ajuste tan estrecho del punto, tienes una opción con mucho estilo en un vestido de punto negro con lana en la trama y un cuello imitación a un jersey polo (24,99 euros). El tejido tiene más consistencia que el canalé, con lo que no se va a pegar tanto al cuerpo, al contrario.

Vestido ajustado de punto con manga larga y cuello alto de Zara. pinit

Zara tiene en su colección varios vestidos negros, pero nos ha llamado especialmente la atención este diseño ajustadísimo con el cuello alto y la manga larga. Nos parece súper estiloso, espectacular si quieres marcar curvas sin concesiones. Cuesta 29,95 euros y lo tienes hasta la talla L.