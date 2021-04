23 abr 2021

Para gustos los colores y para el calzado cómodo... ¡también! Las nuevas colecciones vienen cargadas de múltiples opciones para esta primavera, tu tarea solo consiste en elegir la que más te guste. Y si aún no has dado con tu zapato predilecto para llevar en looks diarios, es porque ni las sandalias crochet ni las cangrejeras actualizadas que ya llevabas en la infancia ni estos mules planos que imitan a los de lujo te han convencido.

Necesitas alternativas frescas con el nivel de estilo que tu armario requiere: ¿qué tal si pruebas con las alpargatas? Se trata del calzado más cómodo de todos y el que más triunfa entre famosas e influencers. Pero la mejor noticia de todas es que hemos encontrado un diseño precioso que va a agotar en un abrir y cerrar de ojos. Hablamos de unas alpargatas planas de Stradivarius que lo tienen todo: sientan de maravilla con vestidos pero también con otras prendas básicas como bermudas o faldas midi vaqueras, llevan el estampado tendencia de la temporada, tienen un toque romántico ideal, cuestan muy poco, están disponibles en dos colores y rejuvenecen especialmente a partir de los 50.

Video: Los zapatos planos más cómodos para estrenar en primavera y parecer más alta

Stradivarius ha lanzado unas alpargatas planas con suela de esparto, punta cuadrada y lazada que va desde el empeine hasta la pierna con el estampado que numerosas sandalias han añadido a su tejido: los cuadros vichy. Por una lado están disponibles en color arena, y por otro, en un azul pastel perfecto para alegrar cualquier look diario. Ambas están disponibles en la web de la firma de Inditex por 25,99 euros y en todas las tallas de la 35 a la 41.

¿Cómo combinarlas? Al ser un calzado bastante llamativo, la apuesta segura sería optar por vestidos lisos en cualquier color, pero especialmente uno blanco sentaría fenomenal. Así como los total looks denim para combinaciones más casual o cualquier blazer de temporada para ir a la oficina cómoda y con mucho estilo. ¡No dejes que se agoten!