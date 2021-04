27 abr 2021

Compartir en google plus

Mientras el mundo se detiene para comentar la maravillosa gabardina que ha estrenado la reina Letizia, una elección perfecta para visitar la sede de la Real Academia española en esta primavera de borrasca, nosotras nos detenemos un poco más allá: en los pantalones. Necesitamos argumentar este look con pantalón pitillo (pero muy pitillo) que la Reina ha elegido para presidir la reunión de trabajo de la Fundación del Español Urgente FundéuRAE. Puede que el mundo ya esté acostumbrado a este 'fit' extremo en las piernas de la Reina, pero a nosotras nos sigue pareciendo raro. Muy raro.

Detalle del look de la reina Letizia con pantalones pitillo. pinit

En realidad, el look tiene todas las de ganar. La gabardina (375 euros) es de una marca españolísima, Mirto, una empresa familiar y tradicional que vende a través de El Corte Inglés unas colecciones clásicas que han ido ganando con los años. El resto del outfit no tiene misterio: una sencilla blusa blanca con volante y los pitillo efecto piel en cuestión. Vistos de cerca nos reafirmamos: ¿no es este un pantalón para el ocio y hasta para un festival de rock? Lo vemos, sin duda, en Pilar Rubio, pero en la Reina... No nos convencen ni con los impecables 'stilettos' de Magrit y el bolso Nina Ricci de 1.900 euros.

Un look alternativo al de la reina Letizia con pantalones anchos y blancos. pinit

En la tienda online de El Corte Inglés tenemos una alternativa, el look que podía haber sido si Letizia dejara un poco de lado su obsesión con los pantalones pitillo, un patrón que esta temporada solo vemos ya, por su efecto adelgazante, en las tallas grandes. La tendencia marca pantalones amplios, y la opción de la marca con unos pantalones blancos tobilleros nos parece ideal. ¿Fallo de la estilista de la Reina o insistencia de Letizia en unos pantalones que lleva comodísimos? Nosotras lo tenemos claro.