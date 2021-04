28 abr 2021

Aunque ya sabemos que la cazadora estrella de la temporada es la vaquera, no hay mal momento para elevar tus looks y darles una apariencia más estilosa y elegante apostando por otro tipo de chaquetas para el entretiempo. Y ya hemos fichado la que rejuvenece al instante o las opciones más originales de la primavera porque adelgazan. Pero acaba de llegar a Zara la chaqueta definitiva que se ha ganado nuestro corazón. Porque es perfecta para tus total looks en blanco y va a elevar también cualquier estilismo con vaqueros.

En realidad esta chaqueta de diseño cropped y estructurada es perfecta para cualquier cosa con la que te la quieras poner, desde unos elegantes shorts a unas bermudas en colores cálidos, pasando por los pantalones en color beige que no pueden faltar en tu armario esta primavera. Porque es tan bonita que te la vas a querer poner con todo. Y vas a poder.

Con cuello de solapa y mangas largas, esta bonita chaqueta blanca de Zara vienen con bolsillos de plastrón con solapa en la pechera.

El cierre frontal es de botones dorados y este es uno de sus principales atractivos, ya que le dan a la prenda un aire mucho más sofisticado y vistoso que además podemos combinar con nuestros accesorios, ya sea el bolso o los zapatos.

Con un precio de 59,95 euros, está disponible entre las tallas XS y XXL. Pero si a ti también te ha conquistado no te lo pienses demasiado porque esta propuesta llena de personalidad y elegancia es perfecta para salir de casa con la chaqueta que necesitas “por si refresca” y seguro que se agota en cuestión de semanas.