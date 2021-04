28 abr 2021

En esta época de primavera lluviosa y días en los que termina refrescando tenemos muy presentes esas prendas que nos sirven para lucir un look primaveral pero con el que no pasemos frío. Y tras la chaqueta de tweed de Mango y las chaquetas acolchadas de Sfera, ambas perfectas para el entretiempo, hemos encontrado otra propuesta que nos gustaría meter en nuestro armario. Porque la primavera no entiende de materiales y hemos encontrado la chaqueta de piel perfecta para el entretiempo y está en Uterqüe.

Su original diseño trenzado en el cuerpo lo convierten en una prenda a tener en cuenta a la hora de crear nuestros estilismos en las jornadas más frescas. Porque al igual que este diseño puede proporcionarnos la protección justa para el cuerpo, las mangas son perfectas para no pasar frío.

Confeccionada en piel de alta calidad curtida utilizando prácticas sostenibles, esta chaqueta trenzada de Uterqüe en color negro es perfecta para darle un contraste a nuestros looks en el tono estrella de la temporada, el blanco, tal y como podemos ver en las imágenes del catálogo de la firma.

De diseño ajustado y con cierre frontal mediante snaps, tiene cuello camisero y puños con cierre de snaps también.

Tanto los hombros como las mangas tienen un diseño convencional, creando un estilismo tan llamativo como confortable que apetece ponerse en cuanto bajan un poco las temperaturas.

Disponible en las tallas S, M y L, esta bonita chaqueta de piel trenzada en color negro tiene un precio de 259 euros. Así que si esta primavera quieres darte un capricho al que le vayas a sacar mucho partido, no lo dudes, esta es tu prenda.