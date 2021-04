29 abr 2021

Nuria Roca sabe que la blazer es la prenda comodín con la que elevar al máximo un look. Y al parecer, también ha hecho de ella su mejor aliado para el entretiempo. La presentadora, que hace unos días arrasaba con estas zapatillas cómodas y rejuvenecedoras, ha dejado claro que en sus looks del día a día no puede faltar una blazer de cuadros. Y aunque para esta temporada, apostábamos por esta cropped de Zara, lo cierto es que la larga que ha llevado Nuria también nos ha encantado.

Entre su participación en 'El Hormiguero' y la gira que está haciendo con la obra de teatro que protagoniza, Nuria Roca saca algo de tiempo para enseñar a sus seguidores de Instagram algunos looks con las que inspirarse. Nuria acostumbra a desvelar los detalles de casi todo los estilismos que saca en televisión y, de vez en cuando, también enseña la prendas que lleva en el día a día. Y en su última publicación, hemos dado con una fórmula perfecta.

Nuria escogió para un día ajetreado de trabajo un look cómodo y versátil protagonizado por una blazer de cuadros. Un diseño largo y cruzado con doble abotonadura en tonos beige claros. ¡Ideal! La combinó con una camisa azul, unos vaqueros de pernera recta y unos botines marrones de ante.

Nuria no ha desvelado de dónde es cada prenda, pero desde la redacción de mujerhoy.com nos hemos puesto manos a la obra para encontrar alguna copia low cost para que tú también puedas triunfar como Nuria. En Zara, hemos dado con una blazer de cuadros en color amarillo pastel que es similar a la de la presentadora y que cuesta 49,95 euros. en el gigante de Inditex, también hemos dado con unos botines con tacón cómodo perfectos para primavera que cuestan 49,95 euros.

Por último, añade tus vaqueros favoritos y una camisa básica. Puedes hacer como Nuria y escoger una azul a modo de contraste o si prefieres algo más básico, añade una blanca básica. ¡Nos encanta esta fórmula!