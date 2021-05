4 may 2021

El mundo de las sandalias es tan amplio como nosotras queramos, pero lo que es seguro es que siempre vamos a encontrar un diseño cómodo que además de ser tendencia nos ayuden a completar looks llenos de estilo. Nos hemos sumado a la tendencia que quiere poner color a tus pies y a tus looks y nos hemos apuntado las sandalias deportivas que también se llevan este año. Pero como queremos tener un diseño que sea puro confort también tenemos en nuestro punto de mira las sandalias que más se van a llevar y son planas, acolchadas y lisas.

Ideales para nuestros looks con vaqueros, pero también con vestidos camiseros, este calzado que no puede faltar en nuestro armario lo hemos encontrado en Zara y Massimo Dutti, en cuatro colores muy diferentes pero perfectos para nuestros looks de temporada. Solo vas a tener que escoger cual de ellos se adapta a tu estilo.

El modelo de Zara está disponible en gris visón, negro y violeta y viene con tira ancha acolchada de piel en el empeine y tiene la punta y el talón cuadrados.

La suela tiene una altura de 1,2 centímetros, y están disponibles entre los números 35 y 42 por 25,95 euros.

En Massimo Dutti han apostado por el caqui y el negro para unas sandalias realizadas en piel con suela a tono y punta y talón cuadrados.

Cuestan 59,95 euros y están disponibles entre los números 35 y 42 y pertenecen a la colección sostenible de la firma al estar confeccionadas con piel curtida utilizando prácticas más sostenibles.