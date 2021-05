6 may 2021

Sabemos que en esta época del año los jerséis no son precisamente la prenda que más apetece llevar a nuestros looks, y más si tenemos cárdigan de punto bonitos y súper ponibles que nos ayudan a crear un conjunto de punto perfecto para primavera. Pero en Sfera hemos encontrado uno dispuesto a tirar por la borda todos nuestros prejuicios y convencernos de que aunque no te lo creas esta temporada vas a querer ponerte un jersey.

Y es que no hay más que ver la prenda para darte cuenta de que los jerséis también son para la primavera, porque puede venir con las mangas al aire y con un diseño confortable que no nos impide disfrutar del buen tiempo.

En color ciruela, con diseño de volantes dobles en los laterales y confeccionado en punto calado, este bonito jersey de Sfera es perfecto para las tardes primaverales.

Con cuello redondo y manga sisa, es de diseño recto pero se adapta fácilmente al cuerpo si lo acompañamos de una prenda con la que lo llevamos por dentro.

Su tono oscuro nos permite combinarlo con colores oscuros, pero en esta época del año es ideal para llevarlo con una falda o unos pantalones en color blanco y crear un look de contraste perfecto.

Con un precio de 25,99 euros, podemos encontrarlo en las tallas S y M.