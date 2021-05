10 may 2021

Dado que Nieves Álvarez es una de las mujeres con más estilo de nuestro país, fichar sus looks para coger inspiración es una de las cosas que mejor puedes hacer cuando no sabes qué ponerte. La modelo triunfa allá donde va y se coloca siempre entre las mejor vestidas. Por ello, hemos querido destacar el último look que le hemos visto y que tienen unos pantalones culotte súper favorecedores. Este diseño de pantalón que tanto se lleva y que puedes encontrar en Lefties por menos de diez euros y en Stradivarius con modelo súper tendencia sienta de lujo y Nieves ha demostrado que con ellos puedes dar un toque súper rejuvenecedor a tu look si escoges unos en color blanco.

De la mano del estilista Víctor Blanco, Nieves escogió como outfit casual, pero con un toque elegante, un total look que firma Valentino y que tenía como protagonista el color blanco. Una buena forma de demostrar que no hay que tener miedo a este color y de confirmar que apostar por el blanco es una de las mejores opciones para dar la bienvenida a la primavera.

Se trata de un estilismo formado por un top bandeau, que llevó a juego con unos pantalones culotte de talle alto y pernera ancha y que combinó con una chaqueta estampada en tonos neutros y unas sandalias de tacón negras. ¡Ideal! Sin embargo, ha sido el pantalón lo que más nos ha gustado, ya que nos parece una prenda muy versátil y rejuvecedora que podrás combinar de muchas maneras y a la que sacar mucho partido.

Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para encontrar la versión low cost y que puedas copiar por muy poco este lookazo de Nieves Álvarez. El primero de ellos es un modelo de Mango confeccionado en lino, que lleva un cinturón para marcar la silueta y que cuesta 29,99 euros. Por otro lado, si buscas algo menos ancho, puedes hacerte con la opción de Zara que sienta igual de bien y que cuesta 22,95 euros. ¡No te quedes sin el tuyo!