10 may 2021

En abril, agua es mil y este año no podía ser menos. Sin embargo, cuando la llegada del buen tiempo se junta con los días de lluvia el resultado es un "no sé qué ponerme" continuo. Por ello, desde la redacción te hemos dado varias ideas con las que puedes inspirarte y te hemos enseñado prendas imprescindibles como la chaqueta impermeable del Decathlon, la gabardina de Mango que triunfa entre las influencers o estas botas de agua de menos de diez euros. Ahora, Dafne Fernández nos ha dado una idea perfecta que estamos seguras de que vas a querer copiar.

"Hasta el 40 de mayo no te quites las botas de agua", escribió Dafne junto a una fotografía en la que aparece con un look súper primavera, pero apto para los días de lluvia. Porque a la actriz razón no le falta, aunque haya llegado el buen tiempo, es más que imprescindible tener a mano una chaqueta de entretiempo y un calzado para los días pasados por agua. Toma nota de cómo lo ha combinado ella.

La actriz hizo de esta gabardina de Bimba y Lola la protagonista de su look. se trata de un modelo de corte oversized y largo en color piedra, que tiene el cuello solapa y cuesta 250 euros. Está disponible desde la talla XS a la L y es un 'must have' perfecto porque pega con todo y porque tiene un diseño diferente a los 'trench' más clásicos.

Una chaqueta de entretiempo que combinó con un vestido camisero estampado en tonos verdes claro de Sandro. Otra prenda de lo más original que cuesta 395 euros y que, a pesar de tener un estilo más elegante, Dafne demostró que puedes usarla en un look más casual para el día a día.

Completó el look con un bolso de crochet de Mango. Un modelo con el añadió ese toque primaveral a su outfit que es de color lila y tiene unos bordados de margaritas ideales. Por último, añadió unas botas de agua de Hunter perfectas para sobrevivir a la lluvia. ¡Nos encanta!