11 may 2021

El blanco es uno de esos colores que solemos evitar en nuestro día a día por motivos varios. Uno de ellos, no el menos importante, es lo fácil que es terminar el día con alguna mancha inoportuna. Otro que, probablemente, se lleva el primer lugar en la lista de inconvenientes es que pensamos que engorda. Nuestro objetivo esta primavera es quitarte de la cabeza que vestir blanco añade centímetros a la silueta y, para demostrarlo, te vamos a mostrar looks que favorecen, rejuvenecen y triunfan en el street style, junto a prendas clave de la nueva colección de Zara que te van a ayudar a conseguirlos. ¿Preparada? Vamos.

La primera ventaja del blanco, una de las más interesantes, es que puedes sofisticarlo inmediatamente con los accesorios. Observa nuestro primer look: pantalones vaqueros blancos y camisa vaquera blanca de toda la vida quedan elevados por un clutch gigante y unos botines blancos. La influencer va espectacular. Otra opción es replicar el clásico terno formado por blazer, pantalón y camiseta en color blanco. Da igual que las prendas sean low cost: la mezcla es tan espectacular que funciona en todas las gamas de precio.

Hasta los estilismos más espectaculares y arriesgados, como este look con conjunto de punto canalé y abrigo blanco y largo, nos dan ideas para contemplar el blanco como un color amigo. Importante: para aprovechar al máximo la luz que nos confiere este color sin añadir centímetros a la silueta, lo ideal es elegir prendas ajustadas y entalladas y longilíneas. Todo lo vertical nos favorece.

Conjunto de punto de la nueva colección de primavera de Zara.

En esta línea de la horizontalidad, Zara propone un look que hace magia con la silueta, siempre en estas tonalidades del blanco que llegan al blanco roto y el crudo. El pantalón lleva tiro alto y cintura elástica con pizas, pernera ancha y cuatro bolsillos (25,95 euros). El chaleco de punto lleva escote de pico y falsos bolsillos delanteros con solapa (29,95 euros). Y el top semitransparente es de manga larga (22,95 euros).

Americana blanca entallada y larga de la nueva colección de Zara.

Una de las prendas clave a al hora de componer un buen total look blanco es la americana blanca. Merece la pena invertir en una buena americana de este color: nos puede salvar la vida desde la primavera hasta octubre. Este diseño de la nueva colección de Zara nos parece especialmente oportuno: es entallada, larga y el cierre cruzado es espectacular (69,95 euros).

Pantalones vaqueros blancos tipo culotte de Zara.

La segunda pieza clave que te va a permitir construir total look blancos muy favorecedores son los pantalones, en este caso unos vaqueros blancos estilo culotte de la nueva colección de Zara. Difícilmente vas a encontrar unos jeans blancos más ideales, desde el tiro alto al bajo acabado sin costura. Son pura tendencia y quedan bien en todos los cuerpos (29,95 euros).