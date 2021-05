17 may 2021

Reconozcámoslo: si hay una prenda que sea sinónimo de primavera, esa es el vestido de flores. Largo, corto, midi, camisero, sin mangas, fluido, ajustado, con colores vivos, black&white... Las opciones son casi infinitas, pero no hay experta en moda que no tenga varios vestidos de flores en su armario capaces de conseguir looks sensacionales cuanod empieza el buen tiempo. Las influencers de todas las edades (de Carmen Gimeno o Carmen Lomana a Mery Turiel o Sara Escudero) saben que son un acierto seguro, como también lo sabe la Reina Letizia, que ha apostado por ellos en sus dos últimos actos oficiales.

Premios Nacionales de Investigación 2020 https://t.co/nkylBuxicEpic.twitter.com/eWOHIYHa48 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 17, 2021

Para entregar los Premios Nacionales de Investigación 2020 en el Palacio de El Pardo,la Reina ha vuelto a tirar de fondo de armario, y esta vez ha rescatado un diseño de Hugo Boss de hace un par de temporadas que le sienta de maravilla y que nos recuerda bastante a este que ha lucido hace solo unos días la it girl por excelencia, Olivia Palermo.

Este vestido midi con largo asimétrico, cuello camisero y cintura marcada con lazo es perfecto para el entretiempo gracias a su manga larga y a su tejido de gasa rosa bebé con estampado de flores en tonos granates y anaranjados. Además, su falda fluida con vuelo y su cuerpo entallado rematado con jaretas hacen que este vestido de Hugo Boss estilice y siente de maravilla.

Eso sí, metidas de lleno en la primavera como estamos, hemos echado en falta algo de frescura en el look de la Reina: el vestido es perfecto, pero una vez más, fallan los complementos. Doña Letizia debería haber tomado un poco más de nota de los looks de las influencers y haber cambiado sus zapatos de piel color teja de Magrit por unas sandalias más apropiadas para esta fecha, algún zapato en un color más claro (los destalonados de Carolina Herrera o los de Steven Madden con detalle de vinilo) o, incluso, haber empezado ya con la temporada de alpargatas de cuña, su calzado favorito del buen tiempo.