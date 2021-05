12 may 2021

Compartir en google plus

Semana cultural en la agenda de la Reina, que después de entregar en Madrid el Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Varco de Vapor y Gran Angular (con su vestido verde de estampado paisley de Sandro), ha viajado hasta la localidad de Oliva, en Valencia, para entregar en persona el Premio Cervantes 2020 al poeta Francisco Brines, que por problemas de salud y su avanzada edad (cumplió 89 años el 22 de enero) no pudo desplazarse hasta Alcalá de Henares el pasado 23 de abril, cuando se celebró el acto oficial presidido, en esta ocasión, por la princesa Leonor. En esta ocasión, doña Letizia ha recuperado uno de sus looks de Zara más favorecedores, un conjunto que, además, nos recuerda mucho a su vestido más impresionante (copiado ahora por el gigante de Inditex a un precio de chollo).

El acto se ha celebrado en la intimidad de su finca valenciana, L'Elca, y entre naranjos y buganvillas (cuentan en Las Provincias que al llegar doña Letizia se ha detenido a observarlas) el poeta de la generación del 50 ha recibido a los Reyes, además de otras autoridades como el ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes y el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Para esta entrañable cita, en la que Brines ha asegurado segun recoge el diario Levante que "he sido lo que he querido ser, poeta", la Reina ha apostado sobre seguro por uno de los conjuntos de primavera más favorecedores que guarda en su fondo de armario.

Los Reyes entregan el Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel De Cervantes” 2020 a Francisco Brines https://t.co/f4fQpYirDspic.twitter.com/UvutlUjX80 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 12, 2021

De rojo anaranjado y de Zara, la Reina ha recuperado un original dos piezas con blusa larga asimétrica con efecto capa y pantalones fluidos que estrenó en la primavera de 2019 para su 'duelo de estilo' definitivo con Julina Awada durante la visita de la ex primera dama argentina a nuestro país. En esta temporada en la que el color se ha adueñado de las tendencias, el look de doña Letizia no puede ser más acertado, además de ser muy favorecedor.

El reis d'Espanya es traslladen fins a Oliva (Safor) per a lliurar personalment a Francisco Brines el Premi Cervantes.



És el primer escriptor valencià a rebre aquest reconeixement.https://t.co/uqb4JXqmJRpic.twitter.com/IXevBNNQ83 — À Punt NTC (@apuntnoticies) May 12, 2021

Eso sí, aunque el conjunto de Zara (en su día, la blusa costaba 49.95 euros, y los pantalones 39.95 euros) es impresionante, hubiera mejorado el look si doña Letizia hubiera arriesgado un poco con los complementos metiendo bolso y zapatos en contraste, o incorporando, como hace su sobrina Victoria Federica, alguna joya llamativa (unos pendientes XXL, un collar superpuesto al top) o un pañuelo al cuello... o rematando su moño de bailarina trenzado, el peinado rejuvenecedor que se ha convertido en el favorito de la Reina,.