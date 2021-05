19 may 2021

Aunque nunca pasan de moda, los shorts no son para todas. Puede que no te apetezca enseñar tanta pierna o simplemente pienses que no van con tu estilo. Si es tu caso, lo que necesitas son unas bermudas. Ya te mostramos el traje ideal para ir a la oficina y el conjunto que llevan las influencers, pero hoy te traemos una opción más casual. Y es que H&M tiene unas bermudas vaqueras con las que puedes conseguir un look tan fresco y veraniego como con unos shorts. En concreto, hemos seleccionado tres modelos que cuestan 24,99 €.

Cualquiera de ellos es una buena opción para conseguir el conjunto cómodo y con estilo que estás buscando. Basta con combinarlos con un top básico de cualquier color o bien con una bonita blusa estampada.

Creemos que las bermudas negras no tardarán en agotarse pinit

Empezaremos por unas bermudas en color negro con efecto lavado. Tienen el talle alto, por lo que recogen la cintura y dan a la figura una forma muy seductora. Además, el detalle de los bajos sin rematar le da un aire desenfadado que nos encanta.

Están disponibles en todas las tallas (de la 32 a la 46), pero creemos que no tardarán en agotarse. De hecho, de la 44 ya quedan muy pocas unidades.

H&M nos trae unas bermudas confeccionada con algodón y embrace pinit

También tienen una opción confeccionada con algodón reciclado y embrace. Este tejido tiene la ventaja de que es ligeramente elástico, por lo que los pantalones se adaptan muy bien a la figura y hacen tipazo.

Puedes elegir entre el color negro o varios tonos de azul. El azul denim está rebajado a 17,99 €, pero esto se debe a que solo quedan las tallas más pequeñas (32 y 34).

Las bermudas con rotos están disponibles en dos tonos diferentes de azul pinit

Por último, hemos seleccionado unas bermudas con rotos y detalles desgastados que también tienen la cintura alta. Están disponibles en dos tonos diferentes de azul: el denim clásico y otro más claro.

Han estado a la venta en un amplio abanico de tallas: desde la 32 hasta la 50. Sin embargo, son las que han tenido más éxito, por lo que tendrás que consultar su disponibilidad en la web.