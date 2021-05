19 may 2021

Compartir en google plus

A pesar de que la primavera, y el verano, no parecen el mejor momento para vestir de traje las firmas de moda han adaptado sus propuestas a las temperaturas de la temporada y ya hemos hablado aquí del look de oficina más cómodo y vistoso de la temporada o el traje tropical del Mango. Pero en Massimo Dutti han llevado su elegante propuesta un poco más lejos y han lanzado el traje con bermudas que es ideal para los looks de oficina más calurosos, y solo podemos comprarlo en su web.

En un precioso color acero, que combina a la perfección con cualquier prenda o calzado en blanco, esta bonita propuesta esta compuesta por americana y bermudas y se pueden comprar por separado. Vamos que si tú también estás buscando una blazer de lino para combinarla con tus pantalones blancos no deberías pensártelo más.

De diseño oversize, esta americana viene con cuello de solapa con muesca y cierre de dos botones frontales.

Con bolsillos de plastrón en los laterales, mangas largas acabadas en puño con abertura y sin forro, esta americana de Massimo Dutti en color acero cuesta 149 euros y está disponible en las tallas S y M.

Las bermudas tienen detalle de pinzas en el frontal y la parte trasera, cierre de cremallera oculta y botón a contraste y largo por encima de la rodilla.

Con dos bolsillos laterales y uno de ojal en la parte posterior, cuesta 59,95 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42. Un conjunto impecable para combinarlo con tus mocasines o sandalias favoritos.