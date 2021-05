22 may 2021

Compartir en google plus

Marta Ortega visitó junto a su pareja Carlos Torretta el Longines Global Champions Tour que se celebra este fin de semana en el Club de Campo Villa de Madrid. Una cita a la que la pareja acudió junto a su hijos Matilda y Amancio y donde hemos podido ver de nuevo el característico estilo de la hija de Amancio Ortega. Un gusto particular que ha hecho que esta colección de Zara sea su favorita y que se atreva a lucir algunas de las prendas más originales del gigante de Inditex. Ahora, se ha atrevido con un conjunto de punto y sandalias cómodas que es perfecto para primavera.

Marta escogió esta vez un conjunro de punto en color blanco que estaba formado por una falda midi y un top a juego con capucha. La falda era un diseño recto, de estilo sport con goma en la cinturilla y que ella llevó de talle bajo. La parte de arriba era un cuerpo tipo sudadera que acompañó de una blazer marrón chocolate que utilizó como chaqueta de entretiempo.

Por último, completó el look con unas sandalias planas de suela track y tiras marrones efecto piel de serpiente. ¿La mala noticia? Que (de momento) no hemos encontrado ninguna de estas prendas en Zara ni ninguna de las firmas de la empresa de su padre. Sin embargo, ha sido en Zara donde hemos fichado una copia de este look para que tú también puedas hacerte con él.

En Zara hemos dado con un conjunto de falda midi de punto también en color blanco (12,95 euros), pero que se diferencia en que lleva como parte de arriba un polo cropped de manga corta que cuesta tan solo 7,95 euros. Un diseño más veraniego y fresquito que el que ha llevado Marta, pero igual de favorecedor.

Si lo que te ha gustado del look de Marta es el estilo 'sport', Zara también tiene un conjunto de falda midi tipo chándal (12,95 euros) y que es casi idéntica. En este caso, lleva un top cropped sin mangas y de cuello subido a juego (9,95 euros). ¿Con cuál te quedas?