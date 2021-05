24 may 2021

Hace días que las ‘zaradictas’ no hablan de otra cosa en redes sociales. ¿Qué significan esos símbolos que aparecen en las etiquetas de nuestra ropa y en los que no habíamos reparado hasta ahora? La chispa se encendió hace unos días en TikTok con un vídeo viral que ya acumula miles de 'likes' y en el que se especulaba sobre el significado del círculo, el cuadrado o el triángulo con los que iban marcadas las prendas del buque insignia de Inditex. Varios medios británicos se hicieron eco de la noticia y las leyendas urbanas empezaron a aflorar, pero no ha sido hasta ahora, y gracias a las propias dependientas (como ya ocurrió con Primark o con estos trucos para arrasar en las rebajas y comprar más y mejor en Zara) cuando se ha resuelto el misterio del mensaje oculto.

Al principio, se pensaba que esos símbolos iban a ser nuestros mejores aliados para ahorrar tiempo en las tiendas, porque indicaban si la prenda daba más o menos talla, con lo que podríamos calcular sin necesidad de probarnos la ropa si nos iba a quedar bien. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: al parecer, el lenguaje secreto de esas figuras geométricas sí sirve para ahorrar tiempo, pero no a nosotras en la cola del probador, sino a las propias dependientas.

Ha sido en el Instagram de Carmeron, autora del blog decano Devil wears Zara y una de las grandes 'zaradictas' de nuestro país, donde hemos encontrado la verdadera respuesta gracias a los comentarios de las muchas trabajadoras del gigante de Inditex: en realidad, el triángulo indica que se trata de una prenda de Trafaluc (TRF); el círculo, que corresponde a la colección de Woman; y el cuadrado, que es de Basic. De esta manera, las dependientas, cuando tienen que colocar la ropa, solo necesitan echar un vistazo rápido a la etiqueta (la del precio, o la que va cosida a la propia ropa) para saber a que colección pertece y dónde debe ir colocada en la tienda. Misterio resuelto.