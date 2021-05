24 may 2021

¿Que todavía no tienes un traje en tu armario? Error. No hay look que más se lleve y al que más puedas sacarle partido que un conjunto de chaqueta y pantalón. Te hemos dado propuestas ideales como este naranja que quita años, los deconstruídos o este de Sfera tan original. Ahora, Teresa Bass nos ha descubierto un modelo Primark súper ponible que tú también vas a querer copiar.

La influencer quiso enseñar a sus seguidores una de sus últimas adquisiciones. Se trata de un conjunto de chaqueta tipo blazer y pantalón largo que ya se ha puesto muchísimas veces y que, al parecer, se ha convertido en uno de sus preferidos por lo ponible que puede llegar a ser. "Este es el traje que me habéis visto tantas veces últimamente. Cerrado más arreglado. Abierto informal con un top básico. Me flipa. Es de Primark y es mi favorito", escribió junto a unas fototgrafías que publicó en su perfil de Instagram.

Unas imágenes en las que se puede ver lucir a Teresa con un dos piezas en color vainilla. La chaqueta es un modelo largo y cruzado que no lleva solapas y que tiene un cinturón del mismo tejido con hebillas plateadas. Un modelo muy original que tiene los pantalones a juego. Estos son de pinzas y de pernera recta que se estrecha ligeramente en la parte del tobillo. ¡Queda de maravilla.

Con sus fotos demostró que puedes usarlo cerrado sin nada debajo y que también puedes llevarlo abierto con un top sin camiseta. Además, dependiendo de si añades unas sandalias planas, unas zapatillas o incluso un zapato de tacón podrás utilizarlo para ocasiones más o menos especiales. Desconocemos su precio ya que en la web está totalmente desaparecido, pero estamos casi seguras de que el precio de ambas piezas rondará los 40 euros. ¡Chollazo!