25 may 2021

Sí, amiga. No solo en la sección de niños de Zara puedes encontrar cosas ideales como este bolso que ha llevado una influencer o estas bailarinas de tela tan cómodas, sino también en la de Mango. Aunque esta firma no tiene un contenido tan amplio como el gigante de Inditex, tenemos que reconocer que también puedes hacerte con prendas súper tendencia aptas perfectamente para mujeres. ¿Nuestro último descubrimiento? Unas alpargatas que, si no tienes un número de pie muy grande, podrás llevar y triunfar.

Mango Kids está dividido en varias secciones. La sección de Chica/o, hasta 170cm, Niña/o, hasta los 14 años, y luego está bebé y recién nacido. En las primeras mencionadas puedes encontrar ropa que perfectamente podrías usar y que incluso te va a gustar más que la de la sección de mujer. Sin embargo, lo mejor que hay es el calzado. Dependiendo de la sección la numeración de sus zapatos llega hasta el 38 o el 40 y estas alpargatas que hemos encontrado allí son nuestro último flechazo.

Se trata de un modelo básico en color blanco, con puntera redonda y tiras de anudar en el tobillo. Pero lo que más nos ha gustado y creemos que hacen que sea un modelo más especial es su tejido de lino y algodón. Un diseño más fresquito, flexible y cómodo que hacen que sean perfectas para lucir este verano. Además, su tono neutro pega con todo, por lo que será tu básico favorito.

Cuestan 29,99 euros y están disponibles hasta la talla 38. Si tu pie supera este número, tranquila, porque en la sección de mujer hay un modelo similar. Es tipo sandalia, de yute y la mala noticia es que es algo más cara que el modelo de niños: cuesta 39,99 euros. Eso sí, merecen la pena porque te las vas a poner muchísimo.