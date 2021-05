12 may 2021

Compartir en google plus

Ahora sí que sí. Empieza la cuenta atrás para recibir el buen tiempo y qué menos que hacerlo con un calzado cómodo, abierto y ponible para adelantarnos al verano y no dejar que se agoten nuestros favoritos e imprescindibles que nunca llegan (en ninguna talla) a junio. Si aún no has dado con TUS zapatos veraniegos definitivos entre estas sandalias de crochet de Zara, unas cangrejerasque nos recuerdan a nuestra infancia o estas alpargatas planas de Stradivarius con estampado de cuadros vichy, tenemos en la baraja un modelo de este último diseño que te va a gustar tanto como a nosotras.

Se trata de unas alpargatas de Sfera que imitan a las de lujo por menos de 20 euros y que combinan con absolutamente todo. Confirmamos: te las vas a querer poner hasta septiembre porque son preciosas y porque no tienen un tacón como el de las sandalias del último look de Sara Carbonero con vestido de Zara.

Video: Los zapatos planos más cómodos para estrenar en primavera y parecer más alta

Se trata de unas alpargatas planas de Sfera con tejido de efecto ante, gomas elásticas que conectan la parte delantera con la trasera, plataforma con esparto de unos centímetros para parecer más alta y presumir de piernas bonitas, punta abierta y talón destalonado. Un diseño que imita a las de lujo hechas de piel y de ante, pero que cuesta muy poco. Para ser exactas, 14,99 euros. Un precio asequible y para todos los bolsillos.

Pero lo mejor de lo mejor es que aún están disponibles en todas las tallas de la 36 a la 41 en sus dos colores tendencia. Un camel con el que siempre acertarás y un azul pastel para dar color y originalidad a cualquier look diario. Todos los gustos querrán incluir este calzado en el armario.

Con ellas podrás crear estilismos comodín que te salven todos los días de la semana. Ya sea para acompañar un traje de oficina más formal y aburrido, para llevar con vestidos, faldas midi o monos, o para estrenar ya mismo con sudadera y vaqueros en un look más casual y cómodo. ¡Nada se les resiste!